Demirören Medya'da o afişler söküldü

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş’ten yapılan açıklamanın ardından bugün grubun önemli gazetelerinden Posta’da ofise bazı afişler asıldığı görüldü.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; bugün Posta Gazetesi’nde ofis duvarlarına ‘Sendikalaşma yasal haktır” yazılı afişler asıldı. Afişler bir süre sonra olay yerine yollanan güvenlikler tarafından fotoğrafları çekilerek yerinden söküldü.Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Hürriyet'te yaşanan işten çıkarmalarla ilgili daha önce, “Görevlerine son verilen arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucu, bunun ekonomik gerekçelerle alınan bir karardan ziyade, Hürriyet çalışanlarına yönelik bir tasfiye süreci ve sindirme operasyonu olduğu netlik kazandı. Savcıları göreve çağırıyoruz: Kanser tedavisi gören, doğum izninde olan Hürriyet emekçilerini işten atacak kadar pervasızlaşan bu yönetim, anayasayı çiğnemektedir” açıklaması yapmıştı.

TGS ise kişisel sosyal medya hesabından konunun sonuna kadar takipçisi olacağını dile getirerek, “Demirören yönetimi Hürriyet’teki üyelerimizden 43’ünü işten attı. Kanser tedavisi gören, doğum izninde olan emekçiyi kovacak kadar alçalan bu yönetim anayasayı çiğnemektedir. Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkemede sonuna kadar savunacağız” demişti.

TGS’nin ardından bir açıklama yayınlayan DİSK Basın-İş ise “İşten çıkartmalara sendikalaşma çalışmasının neden olduğu söylentisi yayıldı. Bu her zaman patronların sıkça başvurduğu ve hoşlandığı bir durum. Kendileri TUSiAD ve benzeri bir çok kurumda örgütlenmekten geri durmazlar. Ama çalışanların örgütlenmesine tahammül edemezler. Ancak unutmayalım kendilerinde bu gücü bulmlarının nedeni onların örgütlü çalışanların örgütsüz olması.İnsanca yaşamak ve çalışmak için tek yol örgütlenme. Tüm dostları gücünü gerçekten haklarını savunacak emek örgütlerinde buluşmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

