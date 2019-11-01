''Ekim ayında 89 gazeteci hakim karşısına çıktı''

“Medyaya Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nun Ekim ayı verilerini açıklayan CHP 26. Dönem Milletvekili, Gazeteci – Yazar Barış Yarkadaş, “Gazetecilere, yazarlara ve aydınlara, gerçeğin peşinde olmanın bedeli ağır bir şekilde ödetiliyor” dedi.



Raporunu 490 gündür Silivri Cezaevi’nde tutulan CHP PM Üyesi, KARŞI Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’e ithaf ettiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:



“Eren Erdem, siyasi düşünceleri ve yayınladığı haberlerden ötürü cezalandırılıyor. İstinaf Mahkemesi, beş ay önce verilen tahliye dilekçesini işleme bile koymuyor. 490 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde cezaevinde tutulan Eren Erdem, gazetecilere ve muhalif siyasetçilere yönelik baskının sembollerinden yalnızca biridir. Şu an 130 gazeteci, yazdığı haberden, attığı başlıktan ve yaptığı yorumlardan dolayı cezaevinde tutuluyor.”

2019 yılının Ekim ayında gazetecilere yönelik baskının katmerlendiğini de belirten Yarkadaş, elindeki verileri de paylaştı. Barış Yarkadaş’ın yayınladığı rapora göre, gazeteciler, aydınlar ve yazarlar, Ekim ayında adliye koridorlarından çıkamadı. Onlarca gazeteci hakim karşısına çıktı, birçok gazeteci polise ya da savcıya ifade verdi. Yarkadaş’ın raporu özetle şöyle:

“1 gazeteci tutuklandı, 7 gazeteci gözaltına alındı, 89 gazeteci hakim karşısına çıktı. 2 gazeteci 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 4 gazetecinin evi polis tarafından basıldı, 1 gazete toplatıldı. 2 gazeteciye dava açıldı, 3 gazeteci ifade verdi. 1 gazeteciye 5 bin lira para cezası verildi, 1 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, 1 yönetmen hakim karşısına çıktı. 1 gazetecinin röportajı mahkemede delil olarak gösterildi. 1 gazeteciye hapiste şapka yasaklandı ve verilmedi. 1 sanatçı 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 1 gazetecinin hapis cezası Yargıtay tarafından onandı, 1 gazeteciye tazminat davası açıldı. 1 grup gazete çalışanı işten çıkarıldı, 1 internet sitesi MEB tarafından engellendi, 1 internet sitesine adli para cezası verildi.”