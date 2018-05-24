Erdoğan'ın danışmanlarına hakaret etti: ''Gerizekalılar, dalkavuklar''

Finacial Times'ta çok konuşulacak "akıllı otokrat ne yapmayacağını bilir" başyazısının yanı sıra liradaki değer kaybıyla ilgili " Döviz krizi, Erdoğan'ın kuşatma altında olduğu düşüncesini derinleştiriyor" başlıklı bir de haber/analize yer verildi. Yazıda Bir Türk yetkilinin "Erdoğan'ın danışmanları bir grup gerizekalı ve dalkavuk" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin Ankara muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlanan yazıda, Erdoğan'ın Ekonomi kurmayları arasında "az sayıda kalan piyasa dostu" isimlerin liradaki düşüş karşısında dikkat çekici derecede sessiz kaldıkları belirtildi.

"Berat Albayrak kuşatılma hissinin giderek arttığının sembolü"

Haberde, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın liradaki düşüşün "yurt dışı kaynaklı bir operasyon" olduğuna dair sözlerine yer verildi ve şöyle devam edildi:

"Albayrak'ın son yıllarda cumhurbaşkanının en yakın kurmaylarından birine dönüşmesi, cumhurbaşkanlığı sarayındaki kuşatılma hissinin giderek arttığının da bir sembolü oldu.

"Türk bir yetkili, 'Danışmanları, bir grup gerizekalı ve dalkavuktan oluşuyor'

"Analistler ve yetkililer, Türk siyasetine ağırlığını koyduğu 15 yıllık süre boyunca karşı karşıya geldiği hem gerçek hem de hayali tehditlerin, Erdoğan'ı kendisine yalnızca duymak istediklerini söyleyen kapalı bir grup insanın içine çekilmek zorunda bıraktığını söylüyor.

"Türk bir yetkili, 'Danışmanları, bir grup gerizekalı ve dalkavuktan oluşuyor' dedi ve 'Artık aklıbaşında tavsiyeleri dinlemez oldu' diye ekledi."

Haberde, "hükümetin en kıdemli Ekonomi yetkilisi" olarak tanımlanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in liradaki sert düşüşün ardından yalnızca sağduyulu politikaların galip geleceğini "umduğunu ve buna inandığını" söylediği İngilizce bir Twitter mesajı attığı ve bundan sonra da Merkez Bankası devreye girene kadar "hayvan videosu ve Galatasaray'ı tebrik eden bir mesaj haricinde lira hakkında tek kelime dahi etmediği" ifade edildi.

"Şimşek'in sesi eksantrik kişiler tarafından bastırılıyor"

Haberde, Şimşek'in sesinin "cumhurbaşkanının Ekonomi ekibinin içindeki daha eksantrik kişiler" tarafından bastırıldığı belirtildi. Bu isimlerden birinin Yiğit Bulut olduğu vurgulandı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Piyasalar, erken seçim ilan edilmesinin ardından 24 Haziran'daki seçimlerin siyasi belirsizliği bitireceği ve çok ihtiyaç duyulan reformların hayata geçirilmesini sağlayacağı beklentisiyle yükselişe geçti.

"Ancak, Erdoğan, bu ay içerisinde Londra'ya yaptığı bir ziyaret sırasında faiz oranlarının yükseltilmesinin zararları hakkında yatırımcılara nutuk çekti ve Ekonomipolitikalarını daha fazla kontrol edeceğini söyledi.

"Londra merkezli bir danışmanlık şirketinden bir analist, 'Bu, gerçek bir dönüm noktası oldu… Yatırımcılar uzun yıllardır bu hükümetin iş dünyası yanlısı olduğuna inanıyordu. Ama şimdi bana, (Erdoğan'ın) bu söylediklerine gerçekten inanıp inanmadığını sormaya başladılar' dedi.

"Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cumhurbaşkanının seçimlerde oylarını artırmak için ulusal bir kriz varmış duygusu yaratmak adına bilinçli bir şekilde liradaki değer kaybına izin verdiğini öne sürdü.

"Nedeni ne olursa olsun, ekonomistler cumhurbaşkanının ülkeyi resesyonun eşiğine sürüklediğini düşünüyorlar."