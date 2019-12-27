''FETÖ çamuru SÖZCÜ'ye yapışmaz''

SÖZCÜ Davası sonrası Çağlayan Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Yarkadaş, "Bugün Çağlayan Adalet Sarayı'ndan yine adalet çıkmadı" dedi.

SÖZCÜ davası iddianamesini "içi boş ve hukuki dayanaktan yoksun" olarak niteleyen Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Sözcü davası ne yazık ki içi boş bir iddianame ile sonuçlandırıldı. Gazeteci arkadaşlarımız ceza aldı. Çağlayan Adalet Sarayı’ndan bir kez daha adaletin çıkmadığını gördük. Düne kadar 'yargı reformu çıkartacağız. Gazeteciler yazdıklarından söylediklerinden dolayı cezalandırılmayacak' diyenler acaba bugün çıkan karar hakkında ne düşünüyor?

Yıllarını terör örgütü FETÖ’ye karşı açık şekilde mücadeleye geçirmiş olan gazetecilerin FETÖ’ye yardım iddiasıyla cezalandırılması vicdanlarımızı kanatmıştır. Bu karar adil bir karar değildir. Vicdanlarda kabul görmeyecektir. Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Gökmen Ulu, Mustafa Çetin, Yonca Yücekaleli ve Yücel Arı'nın FETÖ’ye yardım ettiği suçlaması içi boş bir iddiadır."

Barış Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kararla birlikte SÖZCÜ'ye FETÖ çamuru sıçratılmıştır. Ancak bu çamur SÖZCÜ'de tutmaz; SÖZCÜ'ye ve yazarlarına FETÖ çamuru yapışmaz. SÖZCÜ'nün sesi her zamankinden daha gür çıkacak ve halkın sözcüsü / gözcüsü olmaya devam edecektir.

Ve bu kararlar, umarım itirazlar sonucu bu düzeltilir. Böylece, hem arkadaşlarımıza hem de gazetecilik tarihimize sürülecek olan bu lekeye izin verilmez."