Ayşe Düzkan’ın kızı Haziran Düzkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşe Düzkan’ın dün tahliye edildiğini belirtti.
Gazeteci Ayşe Düzkan tahliye edildi.
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin "Nöbetçi Genel Yönetmenliği" kampanyasına katılan Ayşe Düzkan, hakkında verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanması üzerine 29 Ocak 2019’da tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Düzkan, cezaevi yönetimine yaptığı başvuru üzerine Mayıs ayının sonunda Eskişehir Açık Cezaevi’ne geçmişti.
Ayşe Düzkan’ın kızı Haziran Düzkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşe Düzkan’ın dün tahliye edildiğini belirtti.