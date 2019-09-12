Gazeteci Hüsnü Mahalli’ye hapis cezası

Geçmişte Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis, Kurul Halinde Kamu Görevlilerine hakaretten 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını hatırlatan Gazeteci Hüsnü Mahalli, “Bugün de Türkiye Cumhuriyetini aşağılamadan 5 ay hapis cezası aldım” dedi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis, Kurul Halinde Kamu Görevlilerine hakaretten 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası almıştım. Bugün de Türkiye Cumhuriyetini aşağılamadan 5 ay hapis aldım. Suç aynı: Suriye politikasını eleştirmek. Peki dünyada eleştirmeyen var mı?” ifadelerini kullandı.

GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ KİMDİR?

Hüsnü Mahalli 23 Mayıs 1949'da Suriye'nin Cerablus şehrinde doğmuştur ve Türkmen Barak aşiretindendir. Mahalli, Orta Doğu ve siyaset uzmanı, akademisyen, gazeteci ve yazarlık yapmaktadır.

Mahalli, 1949 yılında Suriye'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra aynı üniversite de yüksek lisansını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı. Mahalli'nin tezinin konusu “Türk Arap ilişkileri” idi. BBC, NBC gibi uluslararası televizyonların yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı.



