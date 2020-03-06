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  4. 06 Mart 2020 12:52

Gazeteci Murat Ağırel ifadeye çağrıldı!

Oda TV Haber Müdürü gazeteci Barış Teroğlu’nun tutuklanması ardından bugün de Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Murat Ağırel ifadeye çağrıldı!
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Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Ağırel, ifadeye çağrıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ağırel’in paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim.”

Ağırel şüpheli sıfatıyla çağırılmasıyla ilgili olarak ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığım bilgisi verildi. Soruşturma hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, ben son kitabım 'Sarmal'dan dolayı bir dava açılacağını düşünüyordum. Çünkü Pelikancılar bana dava açılması için yoğun sosyal medya paylaşımında bulunuyordu. Hedef gösteriliyordum. Bu nedenle çağırıldığımı düşünüyorum" dedi.

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ifade , Murat Ağırel
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