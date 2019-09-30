''Gazeteciler adliyede mesai yapıyor''

Her ay düzenli olarak medyada yaşanan hak ihlallerini rapor haline getiren Yarkadaş, Eylül ayına ilişkin verileri de ayrıntılı olarak paylaştı. Yarkadaş raporunu beraat ederek tahliye olan CUMHURİYET yazarları ile Ekim ayının sonunda yargılanacak olan SÖZCÜ çalışanları ve cezaevindeki tüm gazetecilere ithaf etti.

"YENİ PAKET DE SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"

Cezaevinde 134 gazetecinin olduğunu da hatırlatan Yarkadaş, "Yeni Yargı Reformu Paketi'nin de bu sorunu çözemeyeceği anlaşıldı. 2019 yılının son aylarında bile hala 'haber yazmak, tweet atmak suç olmayacak' deniliyor. İktidarın açtığı bu tartışma bile, gazetecilerin yazdıkları haberlerden dolayı tutuklu olduğunu gösteriyor" dedi.

"GAZETECİLERİ BERAAT ETTİRİN"

Yarkadaş, başta SÖZCÜ yazarları olmak üzere, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılanan tutuklu - tutuksuz tüm meslektaşlarının beraat ettirilmesini istedi.

GAZETECİLER YİNE ADLİYEDE

Yarkadaş, Eylül ayında yaşanan hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

46 gazeteci hakim karşısına çıktı,

1 gazeteci gözaltına alındı, 10 gazeteci 29 yıl hapis cezası aldı.

2 kitap ile 1 sanatçının konseri yasaklandı, 1 gazeteciye dava açıldı, 2 gazeteci ifade verdi.

1 gazeteci saldırıya uğradı, 1 gazeteye tazminat davası açıldı, 3 haber erişime engellendi.

1 gazeteciye tazminat davası açıldı, 1 gazeteciye 41 bin lira para cezası verildi. 1 cezaevinde 8 TV kanalına sansür getirildi

1 TV kanalına 5 kez yayın durdurma cezası verildi. 1 gazeteciye kitap okuma cezası verildi, 1 gazeteci baskılar yüzünden yurt dışına çıktı.

1 engelli gazeteci cezaevine teslim oldu, 1 gazete mitinge alınmadı. 2 gazete ve 1 TV kanalının muhabirleri Adli Yıl Açılış Töreni’ne sokulmadı."