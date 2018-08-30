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  4. 30 Ağustos 2018 16:09

Hastanede şoke eden iddia !

Habertürk gazetesinin yayın hayatına son veren ve internetten yayına devam eden Ciner Medya’nın yazarlarının işlerine son vereceği iddia edildi.

Hastanede şoke eden iddia !
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Ciner Medya Grubu çatısı altında 9 yıldır yayın yapan Gazete Habertürk, Temmuz ayında reklamların azalması ve artan baskı maliyetlerini gerekçe göstererek yayın hayatına son vermişti. Gazete bu adımın ardından 250 medya işçisinin işine son verirken, şimdi de yazarları işten çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Medyaradar'ın haberine göre, kurumun ünlü köşe yazarlarının iş akitlerinin fesih edilmesi gündemde. Buna göre bazı köşe yazarlarının iş akitleri feshedilecek ve maliyetleri nedeniyle bazılarıyla yollar ayrılacak. Geri kalan isimlerden ise kurum bünyesinde telif karşılığı yazılar yazmaları istenecek.

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