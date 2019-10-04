Hükümet medyasında Bilal Erdoğan sansürü

4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılan festivale, Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Emre Belözoğlu ve Galatasaraylı Falcao ile Muslera da katıldı. Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BİLAL ERDOĞAN YAPMIŞTI

Festivalin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Bilal Erdoğan, festival öncesinde de DEK Başkanı olarak birçok programa katıldı ve bilgi verdi. Bugün de birçok gazete, internet sitesi ve televizyon kanalında festivale ilişkin haberler yer aldı.

SABAH GAZETESİ'NDE BİLAL ERDOĞAN'A YER YOK

Odatv'nin haberine göre AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor.

Bu sebeple gazete AK Parti içinde de Berat Albayrak’a yakınlığı ile biliniyor. Habere göre Berat Albayrak’la gerginlik yaşayanlara gazetede yer verilmiyor. Berat Albayrak ile Bilal Erdoğan arasındaki soğukluk da uzun süredir siyaset kulislerinde konuşulan konuların başında yer alıyor.

İSMİ BİLE GEÇİRİLMEDİ

Sabah gazetesi de bugün 4. Etnospor Kültür Festivali’ne ilişkin detaylı bir haber yaparken, festivali düzenleyen DEK’in Başkanı Bilal Erdoğan’ın adından hiç söz etmemesi dikkat çekti. Gazetenin birinci sayfasında ve iç bölümünde neredeyse bir sayfa olan haberde, bir kez Bilal Erdoğan’ın adından söz edilmedi.

Bilal Erdoğan’dan söz etmeyen Sabah gazetesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hasan Kazancı’dan görüş aldı.