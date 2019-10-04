SON DAKİKA
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Gazete
  4. 04 Ekim 2019 09:12

Hükümet medyasında Bilal Erdoğan sansürü

Sabah gazetesi, 4. Etnospor Kültür Festivali haberinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a yer vermedi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan'ın ismi bile geçirilmedi.

Hükümet medyasında Bilal Erdoğan sansürü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılan festivale, Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Emre Belözoğlu ve Galatasaraylı Falcao ile Muslera da katıldı. Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BİLAL ERDOĞAN YAPMIŞTI

Festivalin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Bilal Erdoğan, festival öncesinde de DEK Başkanı olarak birçok programa katıldı ve bilgi verdi. Bugün de birçok gazete, internet sitesi ve televizyon kanalında festivale ilişkin haberler yer aldı.

SABAH GAZETESİ'NDE BİLAL ERDOĞAN'A YER YOK

Odatv'nin haberine göre AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor.

Bu sebeple gazete AK Parti içinde de Berat Albayrak’a yakınlığı ile biliniyor. Habere göre Berat Albayrak’la gerginlik yaşayanlara gazetede yer verilmiyor. Berat Albayrak ile Bilal Erdoğan arasındaki soğukluk da uzun süredir siyaset kulislerinde konuşulan konuların başında yer alıyor.

İSMİ BİLE GEÇİRİLMEDİ

Sabah gazetesi de bugün 4. Etnospor Kültür Festivali’ne ilişkin detaylı bir haber yaparken, festivali düzenleyen DEK’in Başkanı Bilal Erdoğan’ın adından hiç söz etmemesi dikkat çekti. Gazetenin birinci sayfasında ve iç bölümünde neredeyse bir sayfa olan haberde, bir kez Bilal Erdoğan’ın adından söz edilmedi.

Bilal Erdoğan’dan söz etmeyen Sabah gazetesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hasan Kazancı’dan görüş aldı.

OdaTV

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bilal erdoğan , sabah gazetesi , sansür
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM