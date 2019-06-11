Hükümet medyasından Bahçeli'ye sansür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter hesabından, uzun bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasının bir bölümünde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Kürdistan" ifadelerine tepki göstermişti.

Bahçeli, "Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır.Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır.Sözümüzden dönmedik,sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik.Dünden bugüne duruşumuz aynıdır" ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın gazetelerin Bahçeli’nin sözlerini nasıl vereceği merak konusuydu.

Bugün hükümete yakın gazetelerin bazıları Bahçeli’nin sözlerini kesti, Yıldırım’a tepkisini görmedi. Bazıları da Bahçeli’ye yer vermedi.

MHP lideri Bahçeli’nin Yıldırım’a tepkisini sansürleyenler arasında Sabah, Yeni Şafak ve Star bulunuyor.

Akşam ve Takvim ise Bahçeli’yi tamamen görmezden geldi.