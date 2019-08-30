Hükümete yakın gazeteden Cem Yılmaz için skandal ifadeler

Hükümete yakın Yeni Asır gazetesi, ünlü Komedyen Cem Yılmaz’ı hedef aldı.

“Hormonlu Cem göbek yaptı” başlıklı haberde Cem Yılmaz’a yönelik “Patatese dönmüş” şeklinde hakaretler yer aldı.

Cem Yılmaz’ın deniz şortluyla fotoğrafını yayımlayıp göğüs uçlarını sansürleyen Yeni Asır, Yılmaz’a şu satırlarla saldırdı:

“Bol miktarda tavuk ve et ürünleri tüketen, elinden içki bardağı düşmeyen komedyen Cem Yılmaz'ın sarkan göğüsleri çok konuşulmuştu.

Aldığı kilolar yüzünden nefes almakta dahi zorlanan ve balık gibi yüzen sevgilisini uzaktan izlemekle yetinen Cem Yılmaz'ın göbeği, sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da, hormonlu vücut yapısına sahip olan komedyenin göbeği için ‘Cem Yılmaz geçen yıl kilo verip üstüne kas bile yapmıştı. Yine patatese dönmüş’ yorumları yapıldı.”

İşte o haber: