Hürriyet askerlik görevini yapan gazeteciyi kovdu

Evine tebligat gönderilerek işten çıkartılan isimler arasına son olarak Hürriyet Gazetesi’nin Spor Servisi’nde Fenerbahçe muhabiri olarak görev yapan Fatih Saboviç eklendi.

Medyaradar’ın aktardığına göre, 11 yıldır Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan Saboviç’in çıkışının askerde olduğu bir sırada verildiği ortaya çıktı.

Fatih Saboviç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“2008’de başlayan Hürriyet Gazetesindeki maceram 11 güzel yıl sonrası askerlik sürecimde aileme gönderilen tebligatla bitti. Müdürüm @mehmet_aarslan başta olmak üzere bana emek veren iş arkadaşlarım, kurumum ve gurur nişanem olan büyük Fenerbahçe camiasına yürekten teşekkürler.

Çocukluk hayalim olan spor gazeteciliğine 17 yaşında başlayıp 8 yıl editör, 3 yıl basketbol muhabiri ve 8 ay Fenerbahçe muhabiri olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Bu süreçte bana yardımcı olan federasyonlarımız, basketbol ve futbol kulüplerimize çok teşekkürler.

Meslektaşlarım, iş ilişkisinde bulunduğum kişiler ve sosyal medyadaki değerli takipçilerim arasında istemeden de olsa üzdüklerim olduysa, sürç-i lisan ettiysem affola.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin izinde daima doğru bildiklerini söyleyerek yola devam edeceğim.

Sosyal medya ve telefondan ulaşan dostlarımdan, askerden yeni döndüğüm için beni mazur görmelerini rica ediyorum.

Herkese dönmeye çalışacağım.Gülüşünüzü yitirmeyin, yeni maceralar için de enerjiniz ve moralinizi benim yaptığım gibi hep yüksek tutun,

#Hoşçakal Hürriyet”

FATİH SABOVİÇ KİMDİR

18 Mayıs 1991 İstanbul doğumlu olan Yugoslavya kökenli (Sırbistan-Novi Pazar) Fatih Saboviç, gazeteciliğe 2008 yılında Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden stajyer olarak gittiği Hürriyet Gazetesi’nde başladı.

11 yıldır Hürriyet Spor Servisi’nde editörlük görevini yürüten Fatih Saboviç, bir süre basketbol muhabirliği de yaptı. Saboviç, Ahmet Ercanlar’ın ayrılmasının ardından ise boşalan Fenerbahçe muhabirliğine getirildi.

NOVİ PAZAR- GFB KARDEŞLİĞİNİ BAŞLATTI

Saboviç, Sırbistan 1. Ligi’nin Müslüman taraftar çoğunluğuna sahip tek takımı Novi Pazar ile Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu arasındaki yakınlaşmayı sağlayan isim olarak dikkat çekmişti.



