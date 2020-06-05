Hürriyet'in bu manşetine tepki yağdı!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hürriyet Gazetesi ise, 4 Haziran Perşembe günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sokak yasağı yok" sözlerini manşetine taşıyarak çıkmıştı.

Haberde Koca'nın, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok" ifadelerine yer verilmişti.