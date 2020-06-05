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  4. 05 Haziran 2020 10:54

Hürriyet'in bu manşetine tepki yağdı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hürriyet'in manşetinde yer alan haberinde atılan "Sokak yasağı yok" başlığı için sosyal medyada büyük tepki oluştu.

Hürriyet'in bu manşetine tepki yağdı!
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 Hürriyet Gazetesi ise, 4 Haziran Perşembe günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sokak yasağı yok" sözlerini manşetine taşıyarak çıkmıştı.

Haberde Koca'nın, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok" ifadelerine yer verilmişti.

 

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