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  4. 29 Mayıs 2019 14:39

Kadri Gürsel adliyeye gelerek teslim oldu

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kadri Gürsel adliyeye gelerek teslim oldu
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Süreçle ilgili Sözcü’ye konuşan Kadri Gürsel “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. Benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Benim aslında potansiyel olarak beraat etmem gerekiyor. Bu çok absürt bir netice. İnfazın durdurulup yeniden yargılanmam ve beraat etmem gerekiyor.” dedi.

Sözcü

kadri gürsel , cumhriyet gazetesi
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