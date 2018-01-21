Kıbrıs gazetesinden küstah Afrin manşeti

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

Kuzey Kıbrıs'ın günlük gazetelerinden Afrika, Türkiye'nin Afrin operasyonunu skandal bir manşetle verdi.

AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER

Teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı.





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan sokak çağrısı yapan HDP'ye cevap

"BU NE AHLAKSIZLIKTIR..."

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım" dedi.