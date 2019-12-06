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  4. 06 Aralık 2019 09:27

KONDA'nın son anketi gerçeği gözler önüne serdi

Konda Araştırma şirketi Türkiye'de medyaya olan ilgiyle alakalı dikkat çeken bir rapor yayımladı. Buna göre Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor.

KONDA'nın son anketi gerçeği gözler önüne serdi
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Konda Araştırma şirketi Türkiye'de medyaya olan ilgiyle alakalı dikkat çeken bir rapor yayımladı. Buna göre Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor.

Konda Araştırma, Türk halkının medya kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bir rapor yayınladı. ‘Televizyonla değişen algılar, sosyal medyann yükselişi ve 10 yıllık medya serüvenimiz başlıklı’ raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Yapılan araştırmaya göre ülkenin yüzde 16’sının haberleri televizyondan takip etmediği kaydedilirken, toplumun yüzde 17’sinin de dizi izlemediği bilgisi verildi.

Raporda İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı vurgulanırken gazete okumayla ilgiliyse çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Araştırmaya ülkenin yüzde 74’ünün gazete okumadığı belirtildi.
 

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