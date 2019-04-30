Mahkemeden eski Cumhuriyet çalışanlarına ret

27. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının davasında Güray Öz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Yusuf Emre İper'in infazlarının durdurulması talebini reddetti.

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve mahkûmiyet kararı onanan eski yazar ve yöneticiler 25 Nisan'da yeniden cezaevine girdi.

Kanlıca Cezaevi'ne teslim olan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Yusuf Emre İper'in infazlarının durdurulması talebini reddetti.

Mahkeme karar metninde, "Dosya üzerinden yapılan incelemede; mahkememizce sanıklar hakkında verilen hükmün kesinleşmesi sonrası 5275 sayılı yasanın 98. maddesi gözönünde bulundurulduğunda, sanıklar lehine kanuni bir değişiklik bulunmaması, sanıklar haklarında verilen cezanın infazında duraksama olmadığı anlaşıldığından, sanıklar haklarında infazın durdurulması yönündeki taleplerinin ayrı ayrı reddine dair hüküm kurulmuştur" denildi.

