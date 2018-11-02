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  4. 02 Kasım 2018 13:58

Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?

Medya Kritik programının sunucusu Cem Küçük bugün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, Milliyet gazetesinin kapanacağını duyurdu.

Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?
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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programı bugün de çarpıcı gelişmeler ile devam ediyor. Program sunucusu Cem Küçük Milliyet hakkında bir iddiada bulundu.  

Küçük, Milliyet gazetesinin kapanacağı açıklayarak internetten devam edeceğini söyledi. 

VATAN GAZETESİ KAPANDI

Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin basılı yayınını kapatma kararı almıştı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi. 

HABERTÜRK GAZETESİ DE KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz ay ise Gazete Habertük yayın hayatına son vermiş ve gazeteyi kapatarak yoluna internet medyası üzerinden devam etme kararı almıştı.
 

Demirören'in satın aldığı Vatan gazetesi kapandıDemirören'in satın aldığı Vatan gazetesi kapandı

 

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