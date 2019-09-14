Musa Kart: ''Önce ceza alıp sonra yargılandık''

Tahliye edilen eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Musa Kart, “Hukuk devletlerinde insanlar yargılanır ve varsa suçları sonra ceza alırlar. Bizde tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de tutuklu kaldık ve nihayet hakim karşısına çıkabildik” dedi.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Musa Kart, tutuklu bulundukları Cumhuriyet Gazetesi davası süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Kart, önce ceza aldıklarını, daha sonra yargılandıklarını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk devletlerinde insanlar yargılanır ve varsa suçları sonra ceza alırlar. Bizde tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de tutuklu kaldık ve nihayet hakim karşısına çıkabildik. Önce ceza alıp sonra mahkemeye çıktık. Pek çok hukukçu yanımızdaydı. Onlara minnettarız. Bu süreçte kızım Seran da hukuk okuyup avukat olarak ziyaretime gelebildi.”

Kart, tahliye sonrası Cumhuriyet’te yer alıp almayacağı konusundaki bir soruya, “Şu an itibariyle Cumhuriyette karikatür çizmemin koşulları yok” şeklinde yanıt verdi.



