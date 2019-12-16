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  4. 16 Aralık 2019 11:34

Nedim Şener'in yeni adresi belli oldu

Özellikle "Ergenekon" kumpasındaki uzun tutukluğunun sona ermesinden sonra AK Parti'ye yakın açıklamalarıyla yaptığı çıkışlarla eleştirilen gazeteci Nedim Şener, Hürriyet'te köşe yazacağını duyurdu.

Nedim Şener'in yeni adresi belli oldu
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Nedim Şener, 9 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Posta’dan Hürriyet’e geçtiğini açıkladı.

Demirören Medya’da yaşanan bu kurum içi transferde davetin Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Ahmet Hakan’dan geldiği belirtildi.

Şener, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu köşeye veda ediyorum ama gazeteme ve arkadaşlarıma değil, çünkü aynı binada aynı mekanda aynı insanlarla beraber olmaya devam edeceğim. Buradan sadece üzerimde hakkı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetmenlerime teşekkür ederken, okurlarıma Hürriyet gazetesinden seslenmeye devam edeceğim.”

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hürriyet , köşe yazısı , nedim şener
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