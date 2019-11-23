Ortalığı karıştıran Rahmi Turan bugünkü köşesinde bakın ne yazdı

Sözcü’nün internet sitesinde yayınlanan Rahmi Turan’ın açıklamalarının ardından bugün Turan’ın ne yazacağı merak konusu olmuştu.

Rahmi Turan bugün köşesinde Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT’liler) ele aldı.

Rahmi Turan’ın Sözcü’de ‘tokmak’ köşesinde yayınlanan 23 kasım 2019 tarihine ilişkin ‘çaresizler’ başlıklı köşe yazısı şöyle:

“Emekliler ağlıyor… EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ağlıyor…

İşçi, çiftçi, esnaf, memur, iş adamı ağlıyor…

Kısacası ağlayan ağlayana…

Gözyaşlarının döküldüğü bu yerler ne yazık ki bizim güzel ülkemiz!

Hâlâ da harika işler yaptıklarını söylüyorlar… 17 yılda neler neler yapmışlar meğerse? Oysa sonuç ortada!

Ülkede ağlamayan sadece yandaş kesim!

Ne olacak bunun sonu?

Ülkede birçok yer, ıstırap yuvasına döndü.

Böyle bir ortamda, Türkiye‘nin Suriyeli mültecilere “40 milyar dolar” harcadığı açıklandı.

Müthiş bir rakam! Türk ekonomisini düzlüğe çıkartacak miktarda çok büyük bir para sığınmacılara harcanmış!

Evet, yardım etmek iyi bir haslettir ama…

Ya bizim yoksullarımız? Ya bizim işsizlik kıskacındaki insanlarımız?

Açlık sınırındaki milyonlarca insanımız ve icralık olan vatandaşlarımız…

O çaresiz insanlar ne zaman hatırlanacak?”



