Sabah'ta Hıncal Uluç depremi: ''Erdoğan'ı ve hükümeti neden yazmıyorsunuz?'

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarlarından Hıncal Uluç bugün kaleme aldığı imalı yazısıyla gazetesinin yayın politikasını eleştirdi.

Çin'den gelen İpek Yolu treninin, Marmaray'dan geçerek Avrupa yoluna devam etmesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme kararının Sabah gazetesinde yeterince yer bulamadığını belirten Hıncal Uluç yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bunları yazar, güzeli, olumluyu alkışlarsanız, tıklanmazsınız, tıklanırsanız, like değil, nefret işaretleri alırsınız. Yağcı, yalaka, satılmış olursunuz..

O zaman boş ver o konuları.. Bul birini.. Söv.. Dolsun sütun.. Gelsin tıklar, likeler..

Teşekkürler, Sevgili Berat Albayrak, dostum!.

Teşekkürler Başkan!.”