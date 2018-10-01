Son yazısı olay olmuştu ! Milliyet'te ayrılık

Gökçer Tahincioğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldı. Tahincioğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kendi isteğimle ayrılıyorum" ifadesini kullandı. Tahincioğlu’nun dün MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Tahincioğlu yazısında, daha önce hiç paylaşmadığı bir olaydan bahsetmişti. Tahincioğlu, ablasının 58 yerinden bıçaklanarak, 3 aylık bebeğinin yanında, üç beş tane çeyrek altın için hırsızlar tarafından öldürülmesini anlatmıştı.

"AFFETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve muhalefete seslenen Tahincioğlu, "Yüksek siyaset gereği, 'tartıştığınız' 'ceza indirimi' ya da 'af'"ın acı ve adaletsizlik hissi verdiğini ifade ettmişti.

"'Kader mahkûmu' dediğiniz insanlar yanlışlıkla suç işlemiş değiller" diyen Tahincioğlu, "Bu kişiler yeni suçlar işlemeleri için yeniden salınacaklar" dedi. Tahincioğlu, "Cezaevleri çok mu dolu? Bir slogan, imza, mesaj, itiraz, açıklama nedeniyle hapsedilenleri bırakın. Düşüncesi nedeniyle tutuklananları" diye de eklemişti. Tahincioğlu'nun yazısı sosyal medyada büyük ilgi görümüştü