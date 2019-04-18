Sözcü gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu

Sözcü Gazetesi davasında sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

SÖZCÜ AVUKATLARI KARŞI ÇIKTI

Sözcü gazetesi avukatı İsmail Yılmaz dosyanın bu aşamasında mütalaa verilemeyeceğini söyleyerek, “Dosya tekerrür etmemiştir. Dosya eksiktir. Tekerrür etmeden mütalaa yazılamaz. Deliller eksiktir. Şahitler var. Bunlar olmadan bu dosyada savcının mütalaa yazması son derece yanlıştır. Şu aşamada mütalaanın okunmamasını talep ediyoruz” dedi.

Avukat Ceren Yakışır da “Daha mali konuda teknik bir inceleme yapılmadan mütalaa verilmesi hatalıdır” dedi.

Avukat Celal Ülgen ise “Mütalaa henüz tebliğe verilmedi. Oysa daha henüz dün size ulaşıyor ve tebliğe çıkarılmamıştır. Bu hususun düzeltilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

SAVCI MÜTALAYI TEKRARLADIĞINI SÖYLEDi

Avukatların taleplerine karşı duruşma savcısı “Tevsi tahkikat talepleri konusunda daha önceki celse karar verilmişti” diyerek mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Avukat İsmail Yılmaz yeniden söz alarak, “Israrla şu aşamada mütalaa verilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu son derece hukuka aykırıdır. Savcı dosyaya yeni geldi. Bu dosyada soruşturma aşamasında yapılması gerekenlerin yüzde 50'si yapılamadı. Bitmeyen dosya bitirilmeye çalışılıyor” dedi.

MAHKEME MÜTALAAYI KABUL ETTİ

Talebin değerlendirilmesi için duruşmaya 20 dakikalık ara veren mahkeme başkanı Sözcü avukatlarının talebini reddetti ve davayı karar duruşması için 14 Haziran’a erteledi.

ÜLGEN’DEN YANDAŞ MEDYA ELEŞTİRİSİ

Sözcü Avukatı Celal Ülgen “Henüz mütalaanın kendilerine tebliğ edilmeden Sabah gazetesinde yayınlanması nasıl oluyor. Biz bunları FETÖ'de de yaşadık diyerek” duruma tepki gösterdi.









