Sözcü okurlarına şikayet dilekçesi dağıttı

Sözcü, gazeteye “Mayası bozuk” ve okura “Morfinlenmiş” gibi ifadeler kullanan Ali Fuat Uğur ve Cem Küçük hakkında suç duyusu yaparken, savcılığa sunulan dilekçenin de bir örneğini yayımladı.

Sözcü, isteyen okuyucularının, bu dilekçe ile Ali Fuat Uğur ve Cem Küçük hakkında savcılığa başvurabileceğini ifade etti.

Sözcü'nün suç duyurusu haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir SÖZCÜ Gazetesi’ne ve siz sevgili okurlarımıza gazetelerindeki köşelerinden ve TV ekranlarından ağır hakaretler yağdıran iki tetikçi yazar, Ali Fuat Uğur ve Cem Küçük hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Okurlarımızdan gelen yoğun talep üzerine savcılığa sunduğumuz dilekçenin bir örneğini yayınlıyoruz. İsteyen okuyucularımız, dilekçedeki boşlukları doldurup, bu iki tetikçi hakkında savcılığa başvurabilir. İşte o dilekçe..."