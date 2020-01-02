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  4. 02 Ocak 2020 10:43

Sözcü Rahmi Turan'ın cezasını kesti

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında gazetede bundan böyle birinci sayfa yerine 11. sayfada yazacağını açıkladı.

Sözcü Rahmi Turan'ın cezasını kesti
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Birinci sayfada yazdığı için kendisinden 'başyazar'olarak bahsedildiğini, yalnızca köşe yazarı olduğunun altını çizen Turan, yazısında şunları söyledi:

"Oysa başyazarlık diye bir şey yok. Türkiye'de başyazarlık müessesesi eskiden vardı, yarım yüzyıl önce bitti. Ben Sözcü’nün, yazıları birinci sayfada çıkan köşe yazarıyım. Yazar, yazardır ve dediğim gibi gazetelerde başyazarlık tarihe karışmıştır. Sözcü’de yazması uygun görülen, Atatürk ilkelerine bağlı, laik cumhuriyetin savunucusu her meslektaşımızın sıfatı 'Köşe yazarı'dır. Her yazarın görüşleri yasal olarak da, etik olarak da kendisini bağlar. Değerli okurlar… Bugünden sonra birinci sayfada yazmayacağım. Yazılarım artık 11'inci sayfamızda devam edecek."

Rahmi Turan, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de CHP Genel Başkanlığı'na ilişkin görüştüğüne dair bir yazı kaleme almasıyla gündeme gelmişti. Turan, yazısındaki iddiaların yalanlanmasının ardından taraflardan özür dilemişti.

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sözcü , ceza , rahmi turan
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