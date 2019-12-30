Star ve Güneş gazetesi kapanıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi ile birlikte reklam gelirleri kesildiği için ciddi bir ekonomik krize giren iktidara yakın medyada deprem yaşandı. TürkMedya grubuna bağlı Star ve Güneş gazetelerinin kapanacağı kesinleşti. Star gazetesinin basımı durdurulurken, Güneş gazetesi ise Akşam’ın içinde 4 sayfalık ek olarak yayın hayatına devam edecek.

Medya Radar’da yer alan habere göre, gazete yönetimi çalışanlara gönderdiği tebliğde Star ve Günel gazetelerinin kapandığını duyurdu.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da yerel seçimler sonrası kriz patlak vermişti.

Krizin ardından birçok isimle yollar ayrılırken Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.