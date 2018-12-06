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  4. 06 Aralık 2018 11:10

Yeni Akit şimdi de 3 ünlü ismi hedef gösterdi

Yeni Akit gazetesi, oyuncular Serra Yılmaz ve Meryem Uzerli'yi ve gazeteci yazar Nevşin Mengü’yü hedef aldı.

Yeni Akit şimdi de 3 ünlü ismi hedef gösterdi
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Nevşin Mengü, yeni kitabının kapağına tesettürlü bir fotoğrafını taşıdı. Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol almak için tesettüre girdi. Meryem Uzerli ise, adına üretilen kozmetik ürünleri tanıttığı Suudi Arabistan gezisi öncesinde başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Yeni Akit gazetesi 3 ismin tesettürlü fotoğrafını yayımlayıp “Para için örtündüler” başlığına yer verdi.

Haberde, “Geçmişte, başörtülü kadınlara yönelik 'öcü' benzetmesinde bulunan Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol almak için tesettüre girdi. Milli ve manevi değerlerimize yönelik tahkir edici tutumuyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü de, yeni kitabının kapağına tesettürlü bir fotoğrafını taşıdı. Çevirdiği filmlerde rol aldığı gayri ahlaki sahnelerle bilinen Meryem Uzerli ise, adına üretilen kozmetik ürünleri tanıttığı Suudi Arabistan gezisi öncesinde başörtülü fotoğraflarını paylaştı. Başörtüsü düşmanlığını bir yaşam biçimi haline getiren eski Türkiye artıklan, üç kuruş para için İslam'ın en önemli farzlarından biri olan tesettür emrini, reklam ve sömürü aracı olarak kullanıyor” ifadeleri dikkat çekti.

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