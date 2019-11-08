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  4. 08 Kasım 2019 14:25

Yeni Akit'ten Fatih'teki intiharlara skandal yorum

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesini evde bulunan Richard Dawkins'in 'Tanrı yanılgısı' isimli kitabına bağladı.

Yeni Akit'ten Fatih'teki intiharlara skandal yorum
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İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

İstanbul Fatih'te ekonomik sorunlar nedeniyle siyanür içerek intihar eden 4 kardeşin ölümüyle ilgili skandal bir gelişme yaşandı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, kardeşlerin ölümüne neden olarak evin raflarında bulunan bir kitabı gösterdi.

Rafta bulunan "Tanrı Yanılgısı" isimli kitabın yazarı Richard Dawkins'in evrimci olduğunu vurgulayan Yeni Akit, bu tür kitapların insanları zehirlediğini ve ateistleştirdiğini iddia etti.

İşte Yeni Akit'in o tweet'i

İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntülerİstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

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