Yeni Akit'ten Fatih'teki intiharlara skandal yorum

İstanbul Fatih'te ekonomik sorunlar nedeniyle siyanür içerek intihar eden 4 kardeşin ölümüyle ilgili skandal bir gelişme yaşandı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, kardeşlerin ölümüne neden olarak evin raflarında bulunan bir kitabı gösterdi.

Rafta bulunan "Tanrı Yanılgısı" isimli kitabın yazarı Richard Dawkins'in evrimci olduğunu vurgulayan Yeni Akit, bu tür kitapların insanları zehirlediğini ve ateistleştirdiğini iddia etti.

İşte Yeni Akit'in o tweet'i

İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler