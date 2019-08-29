Yeni Şafak'tan skandal haber! Hayali röportaj yaptılar

Yeni Şafak gazetesi aradığını zannettiği Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’nın hiç yapmadığı bir konuşmayı haber yaptı.

Kaya, habere tepkisini sosyal medyadan verince gazeteden arayarak özür dilediler. Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Kaya, ‘beni diye başkasını aramışlar, teyit etmeden vermişler” dedi.

Yeni Şafak Gazetesi bugün Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’ya ait olduğunu iddia ettiği bir açıklama yayınladı.

Gazeteye göre, muhabir Saadet Partili Kaya’yı aradı ve ‘PKK’nın orman yangınlarını üstlenmesi ile ilgili düşüncelerini sordu. Kaya da, ‘Kim diyor bunu?’ diye sordu.

Bunun üzerine muhabir, ‘Açıklama yaptılar, siz bu konuda ne söylemek istersiniz?’ diye bir daha sordu. Kaya ise, ‘Düşüncelerim bana kalsın, ne yapacaksınız’ cevabını verdi.

“BENİ KİMSE ARAMADI, BÖYLE BİR BEYANATIM OLMADI”

Ancak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, kendisini kimsenin aramadığını, böyle bir beyanatının da olmadığını söyledi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, “Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini istiyorum” dedi.