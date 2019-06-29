Gazeteci Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, İstanbul’da yolda yürürken denk geldiği GBT araması sırasında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Demirhan, kendisini gözaltına alan polisler tarafından Aksaray Karakolu’na götürüldü. Avukatından edindiğimiz bilgiye göre, editörümüz Ali Ergin Demirhan bugün karakolda tutulacak, yarın sabah ifadesini vermek üzere adliyeye çıkarılacak.

Demirhan, aylık dosya kontrolünde bir şey çıkmamasına ve tebligat yapılmamasına karşın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

DİSK/Basın-İş de aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Demirhan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi, “Ellerinizi gazetecilerin üzerinden çekin” dedi.