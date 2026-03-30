Gazeteci Alican Uludağ için istenen ceza belli oldu
Gazeteci Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen davada Uludağ; ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ gibi suçlamalarla 19 yıl 7 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Gazeteci Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Uludağ hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ iddiasıyla 19 yıl 7 ay hapis cezası talebiyle İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Ankara'da gözaltına alındıktan sonra, İstanbul'a götürülen Uludağ, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uludağ çıkarıldığı mahkemece 20 Şubat'ta tutuklandı.
Bu Haberleri Kaçırma...
