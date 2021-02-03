Gazeteci Alican Uludağ’a 10 ay hapis cezası

Gazeteci Alican Uludağ, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası aldı.

Diken'in haberine göre gazeteci Alican Uludağ hakkında geçen yılki Twitter paylaşımı nedeniyle "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara adliyesindeki 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya Uludağ, avukatları ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katıldı.

Mahkeme, Uludağ’a 10 ay hapis cezası vererek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Ceza ertelendi.

