Gazeteci Alican Uludağ'a tahliye kararı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ, 20 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla yargılanan Uludağ'ın tahliyesine karar verildi.
Alican Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
