Gazeteci Asuman Aranca'ya Sinan Ateş haberi nedeniyle hapis cezası
Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkındaki haberleriyle bilinen gazeteci Asuman Aranca’ya ‘gizliliğin ihlali’ suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Gazeteci Asuman Aranca, "Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" başlıklı haberi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandı.
T24’ten Can Öztürk’ün aktardığına göre davanın üçüncü duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci Aranca’ya ‘gizliliğin ihlali’ suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
