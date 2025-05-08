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Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
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Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, "Hiçbir kelimesi yalanlanamayan yazımı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemenin karar metnini paylaşan Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Hiçbir kelimesi yalanlanamayan yazmı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı" dedi.

Pehlivan, "Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. Bugünün yargı sisteminde bu bu haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum" diyerek tepki gösterdi.

 

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Etiketler Barış Pehlivan gazeteci barış pehlivan hapis cezası haberleşmenin gizliliğini ihlal
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