Gazeteci Enver Aysever davasında karar: 10 ay hapis cezasıyla tahliye edildi

Sosyal medya hesabındaki sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Enver Aysever, ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında düşünce özgürlüğüne vurgu yapan Aysever, videolarının halkı kışkırtmadığını, aksine farklı kesimleri ortak bir noktada buluşturduğunu savundu. Mahkeme, Aysever’i 10 ay hapis cezasına çarptırarak cezanın ertelenmesine ve tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunduğu davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcılık makamı Aysever'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" değil, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Sözlerim Yanlış Anlaşıldı"

Duruşmada savunma yapan Aysever, ifadelerinin entelektüel bir tartışma üslubuyla yapıldığını belirterek suçlamaları reddetti:

"Videoyu yükledikten 14 saat sonra yakalandım. Şayet sözlerim halkı alenen tahrik etseydi ve somut bir tehlike doğursaydı, bu süre zarfında görülürdü. Sözlerim, düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmelidir."

"Toplumu Ortak Noktada Buluşturdum"

Tutukluluk sürecinde toplumun farklı kesimlerinden gelen destek paylaşımlarına dikkat çeken Aysever, "Toplumun sağ ve sol kesimlerini ayrıştırmak bir yana, tam aksine onları ortak bir noktada buluşturdum" ifadesini kullandı. Gazeteci kimliğiyle muhalif olsa da ülke birliğinin korunması konusundaki hassasiyetine vurgu yaptı.

Mahkemeden Tahliye Kararı

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti:

Ceza: Aysever'e "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.
İndirim: Takdiri indirim uygulanarak ceza 10 aya düşürüldü.
Erteleme ve Tahliye: Sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varılarak cezanın ertelenmesine ve Enver Aysever'in tahliye edilmesine hükmedildi.

