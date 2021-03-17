Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci-yazar Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Aysever İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcıya ifade vermesinden sonra serbest bırakıldı.

SUÇLAMA: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Aysever'in avukatı Özge Demir suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in Twitter da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazeteci yazarı Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesiyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği öne sürülerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

ENVER AYSEVER KİMDİR ?

Enver Aysever 1971’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Aysever CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet ile aktif siyasete atılmış ancak 2011 yılı Milletvekili seçimlerinde, CHP'nin sağ görüşlü isimleri aday gösterimesine tepki olarak CHP'deki görevlerinden istifa etmişti.

Eserleri

Geç Kalmış Romantik, 2003

Bir An Bin Parça, 2006

Nasıl Yazar Olunur, 2007

Yaralsın Türkiye, 2007

Ayrıntadaki Şeytan, 2008

Bir Semti Kendince Yazmak - Ataköy, 2009

Cumhuriyet'in İlk/Son Yüzyılı, 2011

Nisan'a Mektuplar, 2012

Edebiyat Ölmedir, 2013

Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı, 2014

Yazgıçlar, 2009

Kişisel Direniş Kitabı, 2015

Aykırı Sorular 2016

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