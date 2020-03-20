  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 20 Mart 2020 13:47

Gazeteci Enver Aysever'e soruşturma başlatıldı

Halk Tv programcısı Enver Aysever hakkında, halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaşması nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Enver Aysever'e soruşturma başlatıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,

''Enver Aysever’in Twitter'da kayıtlı @enveraysevera adlı hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!” şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan yasal gereği yapılmak üzere soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
soruşturma , karikatür , Enver Aysever
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM