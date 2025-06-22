Gazeteci Fatih Altaylı evinde gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın ''Suyun ısınmaya başladı'' dediği ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Nişantaşı'ndaki evinde gözaltına alındı. Altaylı'nın ifadesine ulaşıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Altaylı soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Altaylı’nın alındığını eşi Hande Altaylı sosyal medyada paylaştığı “Az önce Fatih’i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz” mesajıyla paylaştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

FATİH ALTAYLI'NIN GÖZALTINA ALINMASINA NEDEN OLAN O SÖZLERİ

Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.

HANDE ALTAYLI: BUGÜN DURUŞMA VAR

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün Çağlayan Adliyesi'nde duruşma var. Salıverileceğini düşünüyor ve umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi. Altaylı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İşte Altaylı'nın ifadesi:

"20 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz yayında Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur. Araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydı hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri yönünde araştırma yapılmış, vatandaşların yüzde 70’i de böyle bir anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini söylemiştir. Yapmış olduğumuz bu yayında da, bu konuyla ilgili Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını beyan ettim. Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim. Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan biliminsanları tarafından da defalarca söylenmiştir

Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasından şahsım sorumlu değildir. Zira Sayın savcılık makamına sunmuş olduğum USB içerisinde bulunan suça konu edilen videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur. Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir. 45 yıllık meslek hayatım boyunca sayısız televizyon programına katıldım ve köşe yazıları yazdım. Bunların herhangi birisinde bırakın Cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlamalarla daha önce herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Ayrıca savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesi uyarınca suçlandığımı gördüm. Ancak bu suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır."