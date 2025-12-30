Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Ergin'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
