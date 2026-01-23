Gazeteci Furkan Karabay yeniden gözaltında
İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Karabay’a, TCK 217/A maddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla bir kez dfaha gözaltına alındı.
Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Avukat Enes Ermaner'in aktardığına göre Karabay, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.
