  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Gazeteci Hakan Dilek yaşamını yitirdi

Gazeteci Hakan Dilek yaşamını yitirdi

Gazeteci Hakan Dilek yaşamını yitirdi

Gazeteci, yazar, ressam, tiyatrocu ve eski futbolcu Hakan Dilek, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

59 yaşında hayata veda eden Hakan Dilek, 9 Mart Salı günü memleketi Samsun’da Derecik Mezarlığında toprağa verilecek.

HAKAN DİLEK KİMDİR?

1962 yılında Samsun’da doğan Hakan Dilek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü/Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

Hakan Dilek, 1996/97 yıllarında Hürriyet grubunda Gazete Pazar Spor Eki’nde Editör, 1998 yılında Sabah Dergi Grubu Kent Belediye Dergisi Yazı işlerinde, 1999/2000 yılları arasında Net-Bul.com’da Yazı işleri Müdürü, 2001 yılında İXİR-Chivi.com (Krampon.com futbol portalı)’da editörlük yaptı.

Etiketler hakan dilek vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!
Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!
Survivor'da konsey yine karıştı
Survivor'da konsey yine karıştı
Piyasalar yeniden yükselişe geçti! Altın, dolar, euro kritik sınırda
Piyasalar yeniden yükselişe geçti! Altın, dolar, euro kritik sınırda
Prof. Dr. Başer pandemide Türkiye'de kimsenin söyleyemediğini söyledi
Prof. Dr. Başer pandemide Türkiye'de kimsenin söyleyemediğini söyledi
Ali Koç'tan ''veda'' gibi açıklama: Kararsızım!
Ali Koç'tan ''veda'' gibi açıklama: Kararsızım!
MEB inat etti; yüz yüze sınavlar bugün başlıyor!
MEB inat etti; yüz yüze sınavlar bugün başlıyor!
Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama
Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama
Fatih Portakal: ''Bunu yapmayan gazeteciler vatan haini''
Fatih Portakal: ''Bunu yapmayan gazeteciler vatan haini''
Teşkilat dizisi ilk bölümü ile ekrana kilitledi
Teşkilat dizisi ilk bölümü ile ekrana kilitledi
Kamuda yeni dönem! Fatura memurlara kesilecek!
Kamuda yeni dönem! Fatura memurlara kesilecek!