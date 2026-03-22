Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı; Suçlama ''yanıltıcı bilgi yayma''

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayram tatili dolayısıyla ailesinin yanında bulunduğu Tokat’ta bu sabah emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak ifade işlemleri için Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Arı’ya yöneltilen suçlama, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen madde kapsamındaki "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" fiili oldu.

Gazetecinin hangi haberi veya paylaşımı nedeniyle bu işleme tabi tutulduğu henüz netleşmezken, Ankara Adliyesi’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Siyaset Dünyasından Sert Tepkiler

İsmail Arı’nın gözaltına alınması muhalefet kanadında geniş yankı buldu:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz! Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer: "İsmail Arı halkı yanıltmaz, yolsuzlukları ortaya çıkarır. Çağrıldığında ifadeye gidecek bir gazetecinin bayramda gözaltına alınması kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazetecilik Meslek Örgütleri Takipte

Basın konseyleri ve meslek örgütleri, Arı’nın ifade sürecini yakından takip ediyor. Yolsuzluk haberleriyle tanınan muhabirin serbest bırakılması için sosyal medyada da yoğun bir destek kampanyası başlatıldı.