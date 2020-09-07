Gazeteci İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Odatv’ye konuşan İsmail Saymaz, Sözcü gazetesinde haftanın 4 günü yazı yazacağını ve dosya haberler yapacağını açıkladı.

Saymaz ayrıca Erdoğan Aktaş ile birlikte Sözcü TV’deki programlarda düzenli yorumculuk yapacağını belirtti.

Sözcü TV’den ilk fotoğrafını paylaşan Saymaz, “Ve nihayet Sözcü TV, Erdoğan Aktaş’ın öncülüğünde yayın hayatına ilk adımını atıyor. Bundan böyle Türkiye’nin en bağımsız, en özgürlükçü ve en etkili televizyonunu kurmak için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.