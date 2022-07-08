Gazeteci Mehtap Belen yaşamını yitirdik

ANKA Haber Ajansı parlamento muhabiri, gazeteci Mehtap Belen, Ankara'da tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.

ANKA Haber Ajansı parlamento muhabiri, gazeteci, Mehtap Belen yaşamını yitirdi.

Belen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, yayımladığı taziye mesajında çalışma arkadaşımız Mehtap Belen'in kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "ANKA ailesi olarak acımız büyük. Sevgili çalışma arkadaşımız, meslektaşımız Mehtap Belen 1990'lı yılların başında, öğrencilik yıllarında ANKA'da mesleğe ilk adımını atmıştı. Sevgili Mehtap, 2019'da yeniden yuvaya dönmüş ve ANKA'da büyük bir gururla parlamento muhabirliği görevini üstlenmişti. Mesleğin onurlu, dik duran, kıymetli bir kalemiydi. Çok önemli haberlere imza attı, mesleki ilkelerin arkasında dimdik durdu. Üzüntümüz tarif edilemez. Onu çok arayacağız... ANKA adına ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum..." dedi.

MEHTAP BELEN KİMDİR?

14 Ekim 1970 Ankara doğumlu Mehtap Belen, 1991’de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Henüz öğrenci iken ANKA Haber Ajansı’nda mesleğe ilk adımını attı. Star TV, TV 8, Kanal A, Beyaz TV, TGRT, TRT, Flaş TV’de çeşitli programlar hazırladı, çok sayıda habere imza attı. Bir süre parlamentoda milletvekili danışmanlığı da yapan Mehtap Belen, 2019’da yeniden mesleğe ilk başladığı ANKA Haber Ajansı’na döndü. Belen, ANKA’da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu.

Belen, bugün Ankara Karşıyaka Camii’nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.