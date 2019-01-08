Gazeteci Pelin Ünker'e hapis cezası

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Pelin Ünker ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci takip etti.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Binali Yıldırım ve oğullarının avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Müvekkillerimin kişilik hakları ihlal edilerek hakaret edilmiş, hırsızlık iftirası atılmıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Haberde yazılmayan şeyler şikayet dilekçesinde”

Ünker’in avukatlarından Abbas Yalçın, Yıldırım ve oğullarının şikâyet dilekçesinde yer alan haberlerin Ünker’e ait olmadığına dikkat çekerek, “Şikâyet dilekçesindeki 7 Kasım tarihli, ‘Hükümetin başı vergiden kaçıyor haberi Pelin Ünker’e ait olmadığı gibi yazı dizisi içine de dahil değildir. 15 Kasım tarihli haber de bir video haber. Bu haber de müvekkilin yazı dizisine ait değil. Üçüncü haber de yine 15 Kasım tarihli ‘Panama Papers’e kapatma’ başlıklı haber. Bu haber de hem yazı dizisine hem de müvekkile ait değil. Bu haberlerden suç üretilmeye çalışılmış. Yazı dizisi içinde başbakanın vergi kaçırdığına, usulsüzlük yaptığına dair bir cümle yoktur. Yazmadığı haberlerden müvekkilim sorumlu tutulamaz” dedi.

‘Gazetecilik suç değildir’

Avukat Tora Pekin ise “Paradise Papers” belgelerinin tüm dünyada yayınlandığını ancak sadece Pelin Ünker hakkında dava açıldığını söyledi. Malta’da kurulan şirketlerin etik olarak bir tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Pekin özetle şunları söyledi: “Bu nedenle haber değeri vardır. İstiyorlar ki haberi yapan muhabir cezalandırılsın bir daha haber yapılmasın. Yıldırım şu an Türkiye’nin en büyük belediyesinin başkanlığına adaydır. Türkiye’de konuşma cesareti gösteren tüm Anayasa hukukçuları siyasi olarak istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Bu tavır bizim davamızla paralellik taşıyor. Anayasa tanımayan meclis başkanı bu avantajlarından yararlanmak istiyor. Ayrıca haber yayınlandıktan sonraki süreçte de Yıldırım, gittikçe güçlenmiştir. Sayın mahkemenizin bu odağı da dikkate almasını istiyorum. Kamunun müvekkilin yaptığı haberleri yapma hakkı vardır. Bu ülkedeki Başbakan’ın oğulları vergi ödememek için Malta’da şirket kuruyorsa bunu sizin, bizim, herkesin bilme halkı vardır. Bu haber suçlama konusu olamaz. Gazetecilik suç değildir.”

‘Cevap hakkı tanındı’

Gazeteci Pelin Ünker de, “Gazetecilik görevimi yerine getirdim. Yazı dizisi kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haberlerdi ve sadece Binali Yıldırım yoktu. Binali Yıldırım’a cevap hakkı tanınmıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

Ertelemeye gidilmedi

Kararını açıklayan mahkeme, “Kamu görevlisine hakaret” suçlaması nedeniyle, “suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastının yoğunluğunu birlikte değerlendirerek” Ünker’e 8 bin 660 TL para cezası verdi. “İftira” suçu nedeniyle ise 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Ünker’in cezasında ertelemeye gidilmedi.