Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sedef Kabaş, Türk medya dünyasının tanınmış gazetecilerinden, televizyon sunucularından ve iletişim eğitmenlerinden biridir.

Özellikle 90’lı yıllardan bu yana hazırlayıp sunduğu röportaj programlarıyla hafızalarda yer edinmiştir.

Kariyerine CNN International (Atlanta) bünyesinde çalışan ilk Türk gazeteci olarak başladı.

Türkiye'ye döndüğünde NTV, ATV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda görev yaptı.

En çok "Sesli Düşünenler" adlı programıyla tanındı; bu programda sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok önemli ismi ağırladı.

Son yıllarda muhalif duruşu ve keskin dilli eleştirileriyle dikkat çekmektedir.