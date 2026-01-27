  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı
Güncelleme:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sedef Kabaş kimdir ?

Sedef Kabaş, Türk medya dünyasının tanınmış gazetecilerinden, televizyon sunucularından ve iletişim eğitmenlerinden biridir.

Özellikle 90’lı yıllardan bu yana hazırlayıp sunduğu röportaj programlarıyla hafızalarda yer edinmiştir.

Eğitimi ve Akademik Kariyeri

  • Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

  • Fullbright bursuyla gittiği ABD'de, Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

  • Marmara Üniversitesi'nde "Siyasi Röportaj, İkna ve Algı" üzerine doktora yaparak doktor unvanını aldı.

Mesleki Kariyeri

  • Kariyerine CNN International (Atlanta) bünyesinde çalışan ilk Türk gazeteci olarak başladı.

  • Türkiye'ye döndüğünde NTV, ATV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda görev yaptı.

  • En çok "Sesli Düşünenler" adlı programıyla tanındı; bu programda sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok önemli ismi ağırladı.

  • Son yıllarda muhalif duruşu ve keskin dilli eleştirileriyle dikkat çekmektedir.

  • Yazdığı kitaplar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman yargı süreçlerine dahil olmuş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra tahliye edilmiştir.

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi
Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler!
Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler!
İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi!
Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi!
Etiketler gazeteci sedef kabaş sedef kabaş cumhurbaşkanına hakaret gazeteci gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Araç sürücüleri yeni güne yine, yeniden bir zamla başladı! Araç sürücüleri yeni güne yine, yeniden bir zamla başladı! Önce fırtına sonra sel ve çıkan hortum turizm başkentimizi yıkıp geçti... Önce fırtına sonra sel ve çıkan hortum turizm başkentimizi yıkıp geçti... Kuvvetli fırtınanın vurduğu Kayseri'de rüzgar söktüğü kamelyayı bozmadan yola koydu! Kuvvetli fırtınanın vurduğu Kayseri'de rüzgar söktüğü kamelyayı bozmadan yola koydu! Hatay'de depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu Hatay'de depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu Halı sahanın çatısı çöktü, sahadaki vatandaşlar canını zor kurtardı! Halı sahanın çatısı çöktü, sahadaki vatandaşlar canını zor kurtardı! Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar