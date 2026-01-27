Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sedef Kabaş kimdir ?
Sedef Kabaş, Türk medya dünyasının tanınmış gazetecilerinden, televizyon sunucularından ve iletişim eğitmenlerinden biridir.
Özellikle 90’lı yıllardan bu yana hazırlayıp sunduğu röportaj programlarıyla hafızalarda yer edinmiştir.
Eğitimi ve Akademik Kariyeri
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Fullbright bursuyla gittiği ABD'de, Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.
Marmara Üniversitesi'nde "Siyasi Röportaj, İkna ve Algı" üzerine doktora yaparak doktor unvanını aldı.
Mesleki Kariyeri
Kariyerine CNN International (Atlanta) bünyesinde çalışan ilk Türk gazeteci olarak başladı.
Türkiye'ye döndüğünde NTV, ATV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda görev yaptı.
En çok "Sesli Düşünenler" adlı programıyla tanındı; bu programda sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok önemli ismi ağırladı.
Son yıllarda muhalif duruşu ve keskin dilli eleştirileriyle dikkat çekmektedir.
Yazdığı kitaplar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman yargı süreçlerine dahil olmuş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra tahliye edilmiştir.
