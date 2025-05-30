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Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis talebi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis talebi
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Gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci Sedef Kabaş’a 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın paylaşımında, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaştığı belirtildi. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna yönelik paylaşım yapıldığı, ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Gazeteci Sedef Kabaş’ın paylaşımı üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 12 Şubat 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda, "olaya ilişkin söz konusu söylemler Merkez Başkanı tarafından ifade edilmedi, doğru bilgi değildir." dediği iddianamede yer aldı.

‘HALKI YANILTICI BİLGİYE SEVK ETME AMACIM YOKTUR’

Şüpheli Sedef Kabaş savcılığa verdiği ifadede, "Sosyal medya paylaşımım bizzat benim ürettiğim paylaşım değildir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini tırnak içerisinde yaptığım bir paylaşımdır. Herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında bu haberi kendi sayfamda paylaştım. Kesinlikle yalan bilgiyi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

CEZA İSTEMİ

Kabaş hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kabaş'ın önümüzdeki günlerde yargılanması bekleniyor.

DHA

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Etiketler sedef kabaş hapis gazeteci tcmb
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